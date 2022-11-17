Чекають наступ ЗСУ. Розвідка пояснила, чому росіяни укріплюють Крим

Російські війська зміцнюють свої лінії оборони в окупованому Криму, оскільки чекають українського наступу зі звільнення півострова. Ця підготовка була ще почата ворогом ще до повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР МО України Вадима Скібіцького в інтерв'ю "t-online".

"Окупанти чекають нашого наступу зі звільнення Криму. Вони встановлюють нові оборонні лінії не лише у Криму, а й далі на північ у Херсонській області, щоб якомога раніше перехопити українську атаку на Крим. Але це не зовсім новий розвиток. Росія розширила свою оборону у Криму ще до вторгнення. Дві-три тактичні батальйонні групи були розміщені там ще до лютого", - пояснює Скібіцький.

На питання журналіста, чи очікує окупаційна армія наступу з боку України найближчим часом, він закликав поставити це питання самим росіянам.

"Це те, про що ви маєте запитати Російську Федерацію. Чи зможемо ми це зробити, залежить від наших ресурсів, особливо зброї та боєприпасів. Нам потрібні всі види боєприпасів у радянських стандартах та стандартах НАТО", - каже Скібіцький.

При цьому він зазначив, найбільше в цьому випадку українські сили потребують допомоги в артилерії.

"Артилерійський вогонь, що підтримує, дуже важливий для наступальних операцій. Тому нам потрібні насамперед боєприпаси для німецької танкової гаубиці, польської системи Krab та інших ракет для американських систем", - підсумував Скібіцький.

Що відбувається в Криму

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що російські військові почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму.

На кадрах помітно, що окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.

Тим часом аналітики стверджують, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянську, що у північно-західній частині Криму.

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