Окупанти почали рити окопи на півночі Криму: супутникові знімки

Росіяни почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета в Twitter .

"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", - написав він.

Фото: окопи росіян на півночі Криму (twitter.com/COUPSURE)

Піттет додав, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянську, що у північно-західній частині Криму.

Фото: окопи біля КПП "Чонгар" та в районі Армянську (twitter.com/COUPSURE)

За його словами, окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.