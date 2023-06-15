Українські військові знищили російську САУ "Гвоздика" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"Знищено ворожу САУ "Гвоздика", - йдеться в повідомленні.

Установку було знищено завдяки спільній роботі артилеристів Великокнязівської бригади та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Втрати Росії в Україні

Українські військові за добу на ранок четверга, 15 червня, ліквідували 580 окупантів та гелікоптер. Зокрема, на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 4 роти російських військових та 59 одиниць техніки. Саме тут було знищено вище вказаний вертоліт Ка-52.

Раніше РБК-Україна писала про те, що втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами у будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.