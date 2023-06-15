ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные уничтожили российскую САУ "Гвоздика" (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июня 2023 12:00
Украинские военные уничтожили российскую САУ "Гвоздика" (видео) Фото: украинские военные уничтожили российскую САУ "Гвоздика" (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику. В частности, артиллеристы лишили оккупантов самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Уничтожена вражеская САУ "Гвоздика", - говорится в сообщении.

Установка была уничтожена благодаря совместной работе артиллеристов Великокняжеской бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Потери России в Украине

Украинские военные за сутки на утро четверга, 15 июня, ликвидировали 580 оккупантов и вертолет. В частности, на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 4 рот российских военных и 59 единиц техники. Именно здесь был уничтожен выше указанный вертолет Ка-52.

Ранее РБК-Украина писало о том, что потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Обучение украинских пилотов уже началось: генсек НАТО сделал заявление об F-16
Обучение украинских пилотов уже началось: генсек НАТО сделал заявление об F-16
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом