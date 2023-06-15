Окупанти втратили понад 4 роти за добу. ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку

Українські військові успішно просуваються вперед на Таврійському напрямі. Зокрема, лише минулої доби ЗСУ "відмінусували" понад 4 роти особового складу та 59 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти", - розповів він.

Крім того, за його словами, знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

вертоліт Ка-52;

14 танків;

10 одиниць БМП;

6 ББМ;

МТЛБ;

гаубиця 2С19 “Мста-С”; гаубиця 2А65 "Мста-Б";

протитанковий ракетний комплекс "Корнет";

самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика";

комплекс РЕБ;

три БпЛА Zala, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Також було знищено склад з боєприпасами ворога.

Втрати Росії в Україні

За даними ранку, 15 червня, українські військові ліквідували 580 окупантів за добу. Крім того, окупанти втратили гелікоптер. Також окупанти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 ракети, всі БПЛА та одна ракета були збиті ППО, а три ракети потрапили в промислові об'єкти у Дніпропетровській області. Зазначимо, що буквально 13 червня ЗСУ збили ще один російський вертоліт.