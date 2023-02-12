Українські військові знищили російську САУ одним пострілом (відео)

Павлюк показав бездоганну роботу снайперів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на відео.

Втрати живої сили противника поки невідомі.

Нагадаємо, раніше військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр показали знищення окупантів на Бахмутському напрямку.

До того ж, РБК-Україна повідомляло, що у районі Бахмуту українські бійці знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" ворожий дрон.

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