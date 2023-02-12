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Украинские военные уничтожили российскую САУ одним выстрелом (видео)

Фото: Украинские военные уничтожили российскую САУ одним выстрелом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские снайперы уничтожили самоходную артиллерийскую установку российских оккупантов единственным выстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника штаба - заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в Telegram.

Павлюк показал безупречную работу снайперов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на видео.

Потери живой силы противника пока не известны.

Напомним, ранее военные из 93-й ОМБр Холодный Яр показали уничтожение оккупантов на Бахмутском направлении.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в районе Бахмута украинские бойцы уничтожили четыре пехотных группы россиян и "приземлили" вражеский дрон.

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