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Українські військові знищили російську САУ одним пострілом (відео)

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Неділя 12 лютого 2023 18:05
Українські військові знищили російську САУ одним пострілом (відео) Фото: уУкраїнські військові знищили російську САУ одним пострілом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські снайпери знищили самохідну артилерійську установку російських окупантів єдиним пострілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника штабу - заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка у Telegram.

Павлюк показав бездоганну роботу снайперів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на відео.

Втрати живої сили противника поки невідомі.

Нагадаємо, раніше військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр показали знищення окупантів на Бахмутському напрямку.

До того ж, РБК-Україна повідомляло, що у районі Бахмуту українські бійці знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" ворожий дрон.

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