Українські військові знищили російську САУ одним пострілом (відео)
Фото: уУкраїнські військові знищили російську САУ одним пострілом (Getty Image)
Українські снайпери знищили самохідну артилерійську установку російських окупантів єдиним пострілом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника штабу - заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка у Telegram.
Павлюк показав бездоганну роботу снайперів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на відео.
Втрати живої сили противника поки невідомі.
Нагадаємо, раніше військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр показали знищення окупантів на Бахмутському напрямку.
До того ж, РБК-Україна повідомляло, що у районі Бахмуту українські бійці знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" ворожий дрон.
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