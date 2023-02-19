ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знищили російську РСЗВ "Торнадо" (відео)

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 17:15
Українські військові знищили російську РСЗВ "Торнадо" (відео) Фото: українські військові знищили російську РСЗВ "Торнадо" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці Сухопутних військ показали на відео процес знищення озброєння та боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Зокрема, на відео видно, як українські захисники з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола "мінуснули" російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та БМП-3.

Нагадаємо, українські захисники відбили штурм окупантів на Сватівському напрямку та знищили три ворожі БМП.

Окрім того, українські бійці знищили штурмову групу росіян біля Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України РСЗО
NEWS
ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде