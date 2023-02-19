Українські військові знищили російську РСЗВ "Торнадо" (відео)

Бійці Сухопутних військ показали на відео процес знищення озброєння та боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Зокрема, на відео видно, як українські захисники з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола "мінуснули" російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та БМП-3.

Нагадаємо, українські захисники відбили штурм окупантів на Сватівському напрямку та знищили три ворожі БМП.

Окрім того, українські бійці знищили штурмову групу росіян біля Бахмута.

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