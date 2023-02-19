Украинские военные уничтожили российскую РСЗО "Торнадо" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

В частности, на видео видно, как украинские защитники из 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола "минуснули" российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и БМП-3.

Напомним, украинские защитники отбили штурм оккупантов на Сватовском направлении и уничтожили три вражеских БМП.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили штурмовую группу россиян у Бахмута.

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