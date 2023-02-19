ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ відбили штурм росіян на Сватівському напрямку та знищили три БМП (відео)

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 лютого 2023 12:41
ЗСУ відбили штурм росіян на Сватівському напрямку та знищили три БМП (відео) Фото: ЗСУ відбили штурм росіян на Сватівському напрямку та знищили три БМП (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Українським військовим вдалося відбити штурм росіян на Сватівському напрямку в Луганській області. ЗСУ знищили три БМП окупантів, які слугували для ворога прикриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Рашистська піхота наступала під прикриттям броньованої техніки в кількості трьох одиниць. Вже вночі ці три БМП було знищено", - розповів він.

За словами Гайдая, техніка горіла "як завжди красиво".

Як повідомлялось, ЗСУ здійснили кілька контратак західніше Кремінної Луганської області, а російські військові просунулися на північ від Бахмута.

Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде