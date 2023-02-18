Українські військові знищили штурмову групу ворога біля Бахмута (відео)

Українські бійці виявили штурмову групу російських окупантів біля Бахмута у Донецькій області та завдали по ній удару. Частину загарбників вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Військові нищать окупантів біля Бахмута", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити російських окупантів, які серед дерев рухаються в бік позицій ЗСУ. Українські захисники завдали ударів по загарбниках і частина з них була ліквідована. Зазначається, що це результат роботи 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.