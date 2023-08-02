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Українські військові знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони знищили ворожий самохідний міномет "Тюльпан", який перебував на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.

"Ліквідація ворожого 2С4, 240 мм самохідного міномета "Тюльпан", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це спільна робота артилеристів 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 74 окремого розвідувального батальйону.

Втрати окупантів під час війни проти України

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 2 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 230 військових.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові продовжують знищувати російські війська на Таврійському напрямі. Зокрема, за останню добу тут було знищено "Сонцепьок" та живу силу ворога.

У Міноборони вчора заявили, що з 1 по 31 липня втрати росіян склали 17 820 окупантів та 2567 одиниць озброєння та військової техніки.

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