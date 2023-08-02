"Сонцепьок" і не лише. Тарнавський показав, як ЗСУ б'ють росіян на таврійському напрямі
Українські військові продовжують знищувати російські війська на таврійському напрямі. Зокрема, за останню добу тут було знищено "Сонцепьок" та живу силу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Так, за його даними, за добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 6 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця ТОС-1А "Сонцепьок", 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної.
"Також було знищено 10 складів боєприпасів та 1 склад ПММ противника", - додав генерал.
Втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 2 серпня, становили 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 247 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 БПЛА та 27 артсистеми.
За даними Генштабу, ЗСУ вибили російські війська з позицій у районі Андріївки Донецької області у середу, 2 серпня. Крім того, сили оборони стримують наступ окупантів на Лимано-Куп'янському напрямі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.