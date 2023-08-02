ua en ru
Ср, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Сонцепьок" і не лише. Тарнавський показав, як ЗСУ б'ють росіян на таврійському напрямі

Новость на русском →
Україна, Середа 02 серпня 2023 12:58
"Сонцепьок" і не лише. Тарнавський показав, як ЗСУ б'ють росіян на таврійському напрямі Фото: українські військові продовжують нищити окупантів на таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують знищувати російські війська на таврійському напрямі. Зокрема, за останню добу тут було знищено "Сонцепьок" та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Так, за його даними, за добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 6 одиниць артилерійських систем та мінометів, 1 одиниця ТОС-1А "Сонцепьок", 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної.

"Також було знищено 10 складів боєприпасів та 1 склад ПММ противника", - додав генерал.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 2 серпня, становили 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 247 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 БПЛА та 27 артсистеми.

За даними Генштабу, ЗСУ вибили російські війська з позицій у районі Андріївки Донецької області у середу, 2 серпня. Крім того, сили оборони стримують наступ окупантів на Лимано-Куп'янському напрямі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
Загроза для портів. Навіщо Росія вдарила по Ізмаїлу і хто може зупинити атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ