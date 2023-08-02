Украинские военные уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" (видео)

"Ликвидация вражеского 2С4, 240 мм самоходного миномета "Тюльпан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это совместная работа артиллеристов 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 74 отдельного разведывательного батальона.

Потери оккупантов во время войны против Украины

Потери России в войне в Украине к утру среды, 2 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 230 военных.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные продолжают уничтожать российские войска на Таврическом направлении. В частности, за последние сутки здесь был уничтожен "Солнцепек" и живая сила врага.

В Минобороны вчера заявили, что с 1 по 31 июля потери россиян составили 17 820 оккупантов и 2567 единиц вооружения и военной техники.