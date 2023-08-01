В Міноборони підрахували втрати росіян на війні в Україні за липень

Втрати Росії у війні в Україні з 1 по 31 липня склали 17820 окупантів та 2567 одиниць озброєння та військової техніки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав замміністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також Силам Оборони вдалось знищити значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

Зокрема:

174 танки;

337 бойових броньованих машин;

677 артилерійських систем;

67 РСЗВ;

73 установки ППО;

530 одиниць автотехніки;

138 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 3 гелікоптери ворога, а також 482 БпЛА та 86 крилатих ракет.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Українські військові знищили ворожий "Сонцепьок" та 5 російських артилерійських засобів. Зокрема, ЗСУ продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області. Росіяни стурбовані здатністю своєї армії захистити Урожайне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.