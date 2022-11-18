Українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Українські артилеристи поцілили у ворожий БТР поруч зі знаком Олешшя.

"Вигнали росіян з Херсона, женемо їх далі, за поребрик", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

Також російські окупанти заселяються у будинки місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

В окупованих Олешках та Голій Пристані (Херсонська область) регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї, а також була знищена батарея реактивних систем залпового вогню "Град".

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