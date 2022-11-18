Украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Украинские артиллеристы попали во вражеский БТР рядом со знаком Олешки.

"Выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик", - говорится в сообщении.

Напомним, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

Также российские оккупанты заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.

В оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".

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