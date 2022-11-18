Украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках (видео)

Украинские военные точным выстрелом смогли уничтожить российский БТР в оккупированных Олешках (Херсонская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
"Выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик", - говорится в сообщении.
Украинские артиллеристы попали во вражеский БТР рядом со знаком Олешки.
"Хороший кадр! Хорошая работа!", - добавили военные.
Напомним, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.
Также российские оккупанты заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.
В оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.