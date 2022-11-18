RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках (видео)

Фото: Украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные точным выстрелом смогли уничтожить российский БТР в оккупированных Олешках (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик", - говорится в сообщении.

Украинские артиллеристы попали во вражеский БТР рядом со знаком Олешки.

"Хороший кадр! Хорошая работа!", - добавили военные.

Напомним, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

Также российские оккупанты заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.

В оккупированных Олешках и Голой Пристани (Херсонская область) регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня "Град".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине