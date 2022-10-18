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Українські військові знищили російський танк Т-72 (відео)

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 17:53
Українські військові знищили російський танк Т-72 (відео) Фото: Українські військові знищили російський танк Т-72 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 жовтня, українські військові влучним пострілом знищили ворожий танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони.

"Сьогодні, у результаті злагоджених дій підрозділів нашої бригади, разом з приданими підрозділами ЗС, ворогові було завдано безповоротні втрати бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Українським військовим вдалося знищити російський Т-72. На відео можна побачити влучання у танк та подальшу пожежу.

Нагадаємо, що українські військові влучним пострілом знищили російський танк.

Також, українські військові знищили "Стугною" російський танк.

Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

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