Українські військові знищили російський танк Т-72 (відео)

У вівторок, 18 жовтня, українські військові влучним пострілом знищили ворожий танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони.

"Сьогодні, у результаті злагоджених дій підрозділів нашої бригади, разом з приданими підрозділами ЗС, ворогові було завдано безповоротні втрати бронетехніки", - йдеться у повідомленні. Українським військовим вдалося знищити російський Т-72. На відео можна побачити влучання у танк та подальшу пожежу.