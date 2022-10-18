Украинские военные уничтожили российский танк Т-72 (видео)

Во вторник, 18 октября, украинские военные точным выстрелом уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны.

"Сегодня, в результате слаженных действий подразделений нашей бригады, вместе с приданными подразделениями ВС, врагу были нанесены безвозвратные потери бронетехники", - говорится в сообщении. Украинским военным удалось уничтожить российский Т-72. На видео можно увидеть попадание в танк и последующий пожар.