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Українські військові влучним пострілом знищили російський танк (відео)

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Україна, Субота 08 жовтня 2022 17:43
Українські військові влучним пострілом знищили російський танк (відео) Фото: Українські військові влучним пострілом знищили російський танк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 8 жовтня, українські військові влучним пострілом знищили ворожий танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Башенку бачиш? - Працюємо", - йдеться у дописі.

Бійцям 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка вдалося знищити російський танк на передовій з використанням ПТРК "Стугна".

Нагадаємо, що морпіхи знищили дві гармати "Гіацинт-С" і танк окупантів.

Також, українські військові знищили "Стугною" російський танк.

Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

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