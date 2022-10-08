Українські військові влучним пострілом знищили російський танк (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Бійцям 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка вдалося знищити російський танк на передовій з використанням ПТРК "Стугна".

Нагадаємо, що морпіхи знищили дві гармати "Гіацинт-С" і танк окупантів.

Також, українські військові знищили "Стугною" російський танк.

Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.

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