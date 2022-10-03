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Українські військові знищили елітний підрозділ росіян (відео)

Ілюстративне фото: українські військові знищили елітний підрозділ росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України знищили елітний підрозділ російських військ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України у Twitter.

У Нацгвардії наголошують, що ворожих солдатів знищили українські спецназівці. Для цього вони використовували дрони, з яких скидали снаряди. Також наші військові підбили танк росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зенітна ракетна бригада ЗСУ "приземлила" російський штурмовик Су-25 у Бериславському районі Херсонської області.

Також ми писали, що українські військові встановили український прапор у Миролюбівці Херсонської області.

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