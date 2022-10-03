ЗСУ встановили український прапор у Миролюбівці: як це було (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку бригади.

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні операції на південному напрямку та на Донбасі. Успіхи ЗСУ помітні у Харківській та Херсонській областях. Зокрема наші бійці звільнили ще кілька населених пунктів.

Раніше українські військові показали, як змінилася ситуація на фронті в Україні за місяць.

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