В Херсонській області ЗСУ "приземлили" ворожий штурмовик Су-25

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

Літак було збито близько опівдні бригадою повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші військові нещодавно показали як було збито два ворожих вертольоти Ка-52 на сході країни.

Також у ніч з 1 на 2 жовтня, ЗСУ "приземлили" п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти намагалися атакувати Миколаївську область.

Ще раніше наше ППО збила російський гелікоптер Ка-52 - "Алігатор" над Херсонською областю.

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