Украинские военные уничтожили элитное подразделение россиян (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили элитное подразделение российских войск в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины в Twitter.
В Нацгвардии отмечают, что вражеских солдат уничтожили украинские спецназовцы. Для этого они использовали дроны, с которых сбрасывали снаряды. Также наши военные подбили танк россиян.
Напомним, ранее стало известно, что зенитная ракетная бригада ВСУ "приземлила" российский штурмовик Су-25 в Бериславском районе Херсонской области.
Также мы писали, что украинские военные установили украинский флаг в Миролюбовке Херсонской области.
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