Українські військові знищили дивізіон артсистем РФ у районі Бахмута за добу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що росіяни продовжують здійснювати артобстріли вздовж всієї лінії зіткнення на сході. Зокрема, за минулу добу на Бахмутському напрямку окупанти понад 500 разів гатили зі своїх артилерійських систем як ствольних, так і реактивних. Вони також чотири рази застосували свою армійську і тактичну авіацію, відбулось 5 бойових зіткнень.

"Нам вдалося ліквідувати 134 окупанти на цьому напрямку та низку артилерійських систем і важких броньованих систем противника - це і БМП, це і "Нона-С", "Мста-Б", також 2С7 "Піон" - одна з найпотужніших установок, яка є на озброєнні в Російської Федерації. Також знищили 4 "Гіацинти" та 4 гармати "Д-30", - сказав Євлаш.

Він також розповів, що за минулу добу наші захисники знищили приблизно з дивізіон ворожих артилерійських систем на Бахмутському напрямку.

Українські військові також виявили й склади з боєприпасами РФ. На цьому напрямку за добу було знищено 7 складів.

Речник зазначив, що наші підрозділи РЕБ постійно працюють. За минулу добу було зірвано 258 завдань БПЛА загарбників та знищено 4 FPV дрони, 3 безпілотники типу ZALA та "Орлан-10".

Ситуація на Бахмутському напрямку

Зазначимо, що українські військові встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка.

Військові експерти зазначають, що для оперативного оточення Бахмута нашим бійцям необхідно відрізати угруповання окупантів від усіх доріг.

Більше про ситуацію на фронті читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.