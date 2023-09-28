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Украинские военные уничтожили дивизион артсистем РФ в районе Бахмута за сутки

Четверг 28 сентября 2023 13:26
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Украинские военные уничтожили дивизион артсистем РФ в районе Бахмута за сутки Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили дивизион артсистем РФ в районе Бахмута за сутки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожили примерно дивизион российских артиллерийских систем на Бахмутском направлении за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне продолжают совершать артобстрелы вдоль всей линии столкновения на востоке. В частности, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты более 500 раз били из своих артиллерийских систем, как ствольных, так и реактивных. Они также четырежды применили свою армейскую и тактическую авиацию, произошло 5 боевых столкновений.

"Нам удалось ликвидировать 134 оккупанта на этом направлении и ряд артиллерийских систем и тяжелых бронированных систем противника - это и БМП, это и "Нона-С", "Мста-Б", также 2С7 "Пион" - одна из самых мощных установок, которая есть на вооружении в Российской Федерации, также уничтожили 4 "Гиацинта" и 4 орудия "Д-30", - сказал Евлаш.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки наши защитники уничтожили примерно с дивизион вражеских артиллерийских систем на Бахмутском направлении.

Украинские военные также обнаружили склады с боеприпасами РФ. На этом направлении за сутки было уничтожено 7 складов.

Спикер отметил, что наши подразделения РЭБ постоянно работают. За прошедшие сутки было сорвано 258 задач БПЛА захватчиков и уничтожено 4 FPV дроны, 3 беспилотника типа ZALA и "Орлан-10".

Ситуация на Бахмутском направлении

Отметим, что украинские военные установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка.

Военные эксперты отмечают, что для оперативного окружения Бахмута нашим бойцам необходимо отрезать группировки оккупантов от всех дорог.

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