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Українські військові збили російський "Орлан" в Запорізькій області

Ілюстративне фото: українські військові збили російський "Орлан" в Запорізькій області (t.me/milinua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили російський безпілотник "Орлан-10" в Запорізькій області 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Військові не розкривають подробиць збиття дрону. Так, вони не зазначають, де саме "приземлили" безпілотник та за допомогою якого озброєння.

Атаки дронами

Зазначимо, що російські окупанти постійно вдаються до обстрілів України до допомогою безпілотників.

Зокрема, вночі 20 вересня загарбники запустили кілька груп "Шахедів" по території України. Їх запускали з Курської та Бєлгородської областей РФ. Однією з цілей ворога стала Полтавська область. 

Тоді  росіяни випустили 24 БПЛА ударного типу, 17 з яких збила наша ППО.

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дрониЗапорожская область