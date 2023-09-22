Українські військові збили російський "Орлан" в Запорізькій області

Військові не розкривають подробиць збиття дрону. Так, вони не зазначають, де саме "приземлили" безпілотник та за допомогою якого озброєння.

Атаки дронами

Зазначимо, що російські окупанти постійно вдаються до обстрілів України до допомогою безпілотників.

Зокрема, вночі 20 вересня загарбники запустили кілька груп "Шахедів" по території України. Їх запускали з Курської та Бєлгородської областей РФ. Однією з цілей ворога стала Полтавська область.

Тоді росіяни випустили 24 БПЛА ударного типу, 17 з яких збила наша ППО.

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