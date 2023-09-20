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Нічна атака "Шахедів". Окупанти завдають ударів по Полтавській області

Полтавська область, Середа 20 вересня 2023 03:40
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Нічна атака "Шахедів". Окупанти завдають ударів по Полтавській області Фото: війська РФ атакують ударними дронами типу "Шахед" Полтавську область (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдають ударів по Полтавській області під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитра Луніна.

Чиновник закликає місцевих жителів не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через запуск противником кількох груп ударних безпілотників типу "Шахед".

"Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебуваєте в укриттях", - написав він.

Також в ОВА пообіцяли надати інформацію про наслідки цих повітряних ударів по регіону пізніше.

"Усі деталі згодом", - сказав Лунін.

Нічна атака "Шахедами"

Війська РФ в ніч на 20 вересня запустили кілька груп баражуючих боєприпасів ("Шахед") по території України, а запусти ворог здійснював з Курської та Бєлгородської областей РФ.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали, що ворожі групи дронів-камікадзе можуть змінювати маршрути, і тривога була оголошена у багатьох областях України. Також у мережі писали про роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Нагадаємо також, що під час масованої повітряної атаки минулої ночі російські загарбники випустили по Україні 30 ударних БПЛА та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Силами та засобами ППО ЗСУ тоді були збиті ворожа ракета та 27 дронів.

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