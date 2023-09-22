Украинские военные сбили российский "Орлан" в Запорожской области

Военные не раскрывают подробностей сбивания дрона. Так, они не отмечают, где именно "приземлили" беспилотник и с помощью какого вооружения.

Атаки дронами

Отметим, что российские оккупанты постоянно прибегают к обстрелам Украины с помощью беспилотников.

В частности, в ночь на 20 сентября захватчики запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Их запускали из Курской и Белгородской областей РФ. Одной из целей врага стала Полтавская область.

Тогда россияне выпустили 24 БПЛА ударного типа, 17 из которых сбила наша ПВО.

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