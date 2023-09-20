Ворог атакує Україну групами дронів. У Києві та низці областей - повітряна тривога

В Україні в багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога в ніч на 20 вересня через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про небезпеку повітряних ударів противника почали лунати після півночі в низці регіонів, проте через деякий час тривоги оголосили майже по всій країні, за винятком західних областей, а також Одеської області.

Військові попереджали про запуск військами РФ кількох груп баражуючих боєприпасів, зокрема, з території російських Курської та Бєлгородської областей.

Так, першу групу безпілотників противника було зафіксовано ще о пів на першу ночі в Полтавській області - вона рухалася на той час у південно-західному напрямку, а друга група ворожих БПЛА увійшла до повітряного простору України в Сумській області.

Чергова група ворожих БПЛА зайшла в повітряний простір України в Сумській області з Курської області, РФ. Ще кілька груп "Шахедів" на Запоріжжі рухаються з півдня в північно-західному напрямку... області з Курської області, РФ", - пізніше розповіли у Повітряних силах.

Згодом військові розповіли про фіксацію ще кількох груп ворожих БпЛА, що заходять у повітряний простір України на півдні Сумщини з російської Бєлгородської області.

Місцева влада закликає жителів регіонів, де оголошена тривога, не залишати укриття, а також дотримуватись правил інформтиші.

Повітряні удари РФ по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти також влаштували масовану атаку по містах України. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворожих "Шахедів". Вибухи чули в Одесі, Львові, Кривому Розі та Хмельницькій області.

Зокрема, росіяни обстріляли Львів, через що одна людина загинула, ще двоє постраждали. Крім того, окупанти також вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу. А загалом війська РФ випустили по Україні 30 ударних БПЛА та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Нашим захисниками вдалося збити ракету та 27 дронів.

Більше про наслідки минулої нічної атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.