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Українські військові збили російський безпілотник ZALA (фото)

Фото: Українські військові збили російський безпілотник ZALA (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 15 березня, Збройні сили України збили російський безпілотник ZALA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

Військові 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" ворожий БПЛА ZALA 421-16E2.

"Це той, про який в Росії вихвалялися, що він невразливий та невидимий. Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх "Буковель-AD" не залишають ворогу жодного шансу", - розповіли у командуванні.

Зазначається, що ця модель призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження. Оснащена камерою та тепловізійним модулем. Тривалість польоту до 4-х годин, висота до 3600 м, відстань до 35 км, вага 7,5 кг, розмах крила 2,8 м. Виконаний за схемою "літаюче крило", може працювати у звичайному та безшумному режимі.

Нагадаємо, що вчора, 14 березня, у Дніпропетровській області українські військові збили російського безпілотника. Мабуть, то був розвідувальний дрон.

Українські сили протиповітряної оборони знищили безпілотний ворожий літальний апарат типу "Орлан-10".

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