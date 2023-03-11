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ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", - Генштаб

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Субота 11 березня 2023 06:50
ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", - Генштаб Фото: ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Орлан-10" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські сили протиповітряної оборони знищили безпілотний ворожий літальний апарат типу "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та ударів по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти понеділка, 6 березня, в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії з бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25.

Також ми писали, що українські зенітники знищили російський бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські десантники нещодавно збили засекречений російський безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс "Картограф".

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