ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська авіація знищила російський безпілотник у Дніпропетровській області

Новость на русском →
Вівторок 14 березня 2023 15:17
Українська авіація знищила російський безпілотник у Дніпропетровській області Ілюстративне фото: українська авіація знищила російський безпілотник у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 березня, у Дніпропетровській області українські військові збили російського безпілотника. Мабуть, то був розвідувальний дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Схід" у Facebook.

"У Дніпропетровській області в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, ймовірно, Орлан-10", - сказано в повідомленні військових.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Україні вже втретє за добу оголосили масштабну повітряну тривогу.

Також ми писали, що окупанти сьогодні вдарили по Краматорську. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Авіація України дрони Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України