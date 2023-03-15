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Украинские военные сбили российский беспилотник ZALA (фото)

Фото: Украинские военные сбили российский беспилотник ZALA (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 марта, Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник ZALA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

Военные 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского "приземлили" вражеский БПЛА ZALA 421-16E2.

"Это тот, о котором в России хвастались, что он неуязвим и невидим. Но воины из взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения и их "Буковель-AD" не оставляют врагу никакого шанса", - рассказали в командовании.

Данная модель предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения. Оснащена камерой и тепловизионным модулем. Продолжительность полета до 4 часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Выполненный по схеме "летающее крыло", может работать в обычном и бесшумном режиме.

Напомним, что вчера, 14 марта, в Днепропетровской области украинские военные сбили российского беспилотника. Наверное, это был разведывательный дрон.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный вражеский летательный аппарат типа "Орлан-10".

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