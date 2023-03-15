Українські військові збили російський безпілотник ZALA (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

Військові 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" ворожий БПЛА ZALA 421-16E2.

"Це той, про який в Росії вихвалялися, що він невразливий та невидимий. Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх "Буковель-AD" не залишають ворогу жодного шансу", - розповіли у командуванні.

Зазначається, що ця модель призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження. Оснащена камерою та тепловізійним модулем. Тривалість польоту до 4-х годин, висота до 3600 м, відстань до 35 км, вага 7,5 кг, розмах крила 2,8 м. Виконаний за схемою "літаюче крило", може працювати у звичайному та безшумному режимі.