Українські військові збили російський безпілотник ZALA (фото)
У середу, 15 березня, Збройні сили України збили російський безпілотник ZALA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
Військові 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" ворожий БПЛА ZALA 421-16E2.
"Це той, про який в Росії вихвалялися, що він невразливий та невидимий. Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх "Буковель-AD" не залишають ворогу жодного шансу", - розповіли у командуванні.
Зазначається, що ця модель призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження. Оснащена камерою та тепловізійним модулем. Тривалість польоту до 4-х годин, висота до 3600 м, відстань до 35 км, вага 7,5 кг, розмах крила 2,8 м. Виконаний за схемою "літаюче крило", може працювати у звичайному та безшумному режимі.
Нагадаємо, що вчора, 14 березня, у Дніпропетровській області українські військові збили російського безпілотника. Мабуть, то був розвідувальний дрон.
Українські сили протиповітряної оборони знищили безпілотний ворожий літальний апарат типу "Орлан-10".
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