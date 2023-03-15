ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные сбили российский беспилотник ZALA (фото)

Новина українською →
Украина, Среда 15 марта 2023 22:23
Украинские военные сбили российский беспилотник ZALA (фото) Фото: Украинские военные сбили российский беспилотник ZALA (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 марта, Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник ZALA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

Военные 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского "приземлили" вражеский БПЛА ZALA 421-16E2.

"Это тот, о котором в России хвастались, что он неуязвим и невидим. Но воины из взвода радиоэлектронной борьбы группы инженерного обеспечения и их "Буковель-AD" не оставляют врагу никакого шанса", - рассказали в командовании.

Данная модель предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения. Оснащена камерой и тепловизионным модулем. Продолжительность полета до 4 часов, высота до 3600 м, расстояние до 35 км, вес 7,5 кг, размах крыла 2,8 м. Выполненный по схеме "летающее крыло", может работать в обычном и бесшумном режиме.

Напомним, что вчера, 14 марта, в Днепропетровской области украинские военные сбили российского беспилотника. Наверное, это был разведывательный дрон.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный вражеский летательный аппарат типа "Орлан-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины ПВО Война в Украине
NEWS
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии