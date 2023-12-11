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Балістичні ракети та майже 20 "Шахедів": сили ППО знищили всі ворожі цілі

Понеділок 11 грудня 2023 06:58
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Балістичні ракети та майже 20 "Шахедів": сили ППО знищили всі ворожі цілі Фото: сили ППО знищили всі ворожі цілі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі, якими росіяни намагалися атакувати територію України сьогодні вночі, 11 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – у Миколаївській області. Дронами успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України.

"Крім того, близько 4 ранку 11 грудня окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Удар був завданий з північного напрямку, попередньо – з Брянської області Росії", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що всі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Балістичні ракети та майже 20 &quot;Шахедів&quot;: сили ППО знищили всі ворожі цілі

Нічна атака на Київ 11 грудня

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після яких оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.

Незабаром у КГВА повідомили, що у Києві працювали сили ППО. У Дарницькому районі у житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалася дитина та двоє дорослих.

Внаслідок атаки також уламок ракети пошкодив недобудований будинок, пожежу в ньому оперативно загасили. Також повідомлялося про задимлення на даху багатоповерхового будинку у Голосіївському районі, але інформація про нього не підтвердилась.

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