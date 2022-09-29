UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили два російські штурмовики Су-25

Фото: українські військові збили два штурмовики Су-25 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївської області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збиті два російські штурмовики Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

За вчорашню добу, крім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ також ліквідовано трьох російських безпілотників оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо, що з початку тижня Росія встигла застосувати 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. 10 одиниць підрозділам ЗСУ вдалося знищити.

Раніше також заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ повідомив, що сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий "Орлан-10".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФ