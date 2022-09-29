Українські військові збили два російські штурмовики Су-25

29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївської області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збиті два російські штурмовики Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

За вчорашню добу, крім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ також ліквідовано трьох російських безпілотників оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо, що з початку тижня Росія встигла застосувати 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. 10 одиниць підрозділам ЗСУ вдалося знищити.

Раніше також заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ повідомив, що сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий "Орлан-10".

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