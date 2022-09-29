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В Сумській області військові збили ворожий БПЛА зі стрілецької зброї (фото)

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Четвер 29 вересня 2022 15:09
В Сумській області військові збили ворожий БПЛА зі стрілецької зброї (фото) Фото: Орлан-10 (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області українські військові "приземлили" ворожий безпілотник "Орлан-10" зі стрілецької зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську "пташку".
Сьогодні, в зоні відповідальності ОТУ Суми, мінус один російський "Орлан-10", що перетнув кордон України", - пише Живицький.

Фото: Орлан-10 (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни знищили велику кількість ворожої техніки, починаючи від САУ і завершуючи танком.

Також на Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося знищити спостережний пункт окупантів.

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Сумська область Російська Федерація
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