Украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25

29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбиты два российских штурмовика Су-25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
За вчерашние сутки, кроме уничтоженных четырех ракет Х-59, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ также ликвидированы три российских беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Напомним, что с начала недели Россия успела применить 29 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. 10 единиц подразделениям ВСУ удалось уничтожить.
Ранее также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ сообщил, что сегодня наши военные с помощью стрелкового оружия сбили вражеский "Орлан-10" .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.