За тиждень Росія застосувала майже 30 дронів-камікадзе: скільки збили

Фото: За тиждень Росія застосувала майже 30 дронів-камікадзе (кадр з відео)

З початку тижня Росія встигла застосували 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. 10 одиниць нашим воїнам вдалося знищити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Протягом минулого тижня противником було застосовано 2 ударних безпілотних апарата. В той же час цього тижня було здійснено 29 застосувань дронів-камікадзе іранського виробництва. Знищено 10 одиниць", - заявив Громов. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ додав, що загалом було знищено 23 повітряні цілі. Зокрема, сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий "Орлан-10".