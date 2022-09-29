За тиждень Росія застосувала майже 30 дронів-камікадзе: скільки збили
З початку тижня Росія встигла застосували 29 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. 10 одиниць нашим воїнам вдалося знищити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Протягом минулого тижня противником було застосовано 2 ударних безпілотних апарата. В той же час цього тижня було здійснено 29 застосувань дронів-камікадзе іранського виробництва. Знищено 10 одиниць", - заявив Громов.
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ додав, що загалом було знищено 23 повітряні цілі. Зокрема, сьогодні наші військові за допомогою стрілецької зброї збили ворожий "Орлан-10".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія, мають характерний та гучний звук. В Генштабі пояснили, як відрізнити їх від інших БПЛА.
Також нещодавно окупанти вже застосовували іранські дрони проти Одеси, однак нашим героям вдалося відбити усі атаки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.