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Українські військові взяли Лиман під контроль

Фото: українські військові взяли Лиман під контроль (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили місто Лиман у Донецькій області від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Сьогодні Збройні сили України, а саме 81-ша окрема аеромобільна бригада спільно з підрозділом Національної гвардії України батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман у Донецькій області", - сказали військові.

Захисники скинули російський прапор з будівлі міської ради Лиману та підняли державний прапор України.

Нагадаємо, що у ЗСУ пояснили, що звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.

Також раніше повідомлялось, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману.

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Донецька область