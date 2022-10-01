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Украинские военные взяли Лиман под контроль

Фото: украинские военные взяли Лиман под контроль (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили город Лиман в Донецкой области от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Сегодня Вооруженные силы Украины, а именно 81-я отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной гвардии Украины батальоном Кульчицкого освободили и взяли под контроль населенный пункт Лиман в Донецкой области", - сказали военные.

Защитники сбросили российский флаг со здания городского совета Лимана и подняли государственный флаг Украины.

Напомним, что в ВСУ объяснили, что освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

Также ранее сообщалось, что ВСУ освободили 5 населенных пунктов возле Лимана.

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Донецкая область