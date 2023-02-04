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Українські військові швидко освоїли керування танками Challenger 2, - Міноборони Британії

Фото: українські військові вже освоїли керування танками Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2. Бійці ЗСУ цього тижня освоїли керування машинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії.

"Цього тижня танкісти ЗСУ швидко освоїли управління могутнім Challenger 2. Великобританія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути собі територію", - йдеться у повідомленні відомства.

Фото: навчання українських військових на танках Challenger 2 (twitter.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, 14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2 , а також додаткові артилерійські системи.

Згодом українські бійці вирушили до Британії для проходження навчань на цих танках. А британський міністр оборони Бел Уоллес повідомив, що постачання танків Challenger 2 Україні очікується до літа.

РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Challenger 2 і на що вони здатні .

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ВеликобританіяВійськова допомога