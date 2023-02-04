Украинские военные быстро освоили управление танками Challenger 2, - Минобороны Британии

Украинские военные продолжают учения на британских танках Challenger 2. Бойцы ВСУ на этой неделе освоили управление машинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии.

"На этой неделе танкисты ВСУ быстро освоили управление могучим Challenger 2. Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть себе территорию", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Позже украинские бойцы отправились в Британию для прохождения учений на этих танках. А британский министр обороны Бел Уоллес сообщил, что поставки танков Challenger 2 Украине ожидаются до лета.

РБК-Украина рассказывало, что известно о танках Challenger 2 и на что они способны.

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