Українські військові вперше здобули трофейний ворожий "танк-черепаху" та взяли екіпаж в полон
Українські військові вперше здобули трофейний ворожий "танк-черепаху". Крім того, їм вдалось взяти в полон російських танкістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армія Inform.
Зазначається, що це перший випадок захоплення російського "танка-черепахи", який було здобуто в районі Кліщіївки на Краматорському напрямку воїнами 22-ї окремої механізованої бригади.
У відомстві наголосили, що це перший відомий такий випадок.
"Завдяки підрозділу безпілотних систем було виявлено ворожий танк в районі села Кліщіївка. Застосувавши БпАК, по танку були здійснені скиди. Уражений танк та дезорієнтований екіпаж противника, намагаючись втекти, втратив будь-яку можливість віднайти вірний напрямок для повернення до своїх позицій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки артилерії бригади, танк було зупинено на одному з рубежів, і вже піхотинці з механізованого батальйону взяли в полон екіпаж разом з танком.
"Під час перемовин з екіпажем, механік-водій заховався всередині разом з гранатою і намагався підірвати танк. Але наші піхотинці знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, ніж вмерти", - пояснили у повідомленні.
Трофейна техніка РФ
Варто зауважити, що в ході війни Росії проти України нашим захисникам багаторазово вдавалось "затрофеїти" техніку окупантів. Через низький рівень підготовки та водночас майстерність українських захисників, росіяни за час повномасштабної війни зазнавали значних збитків у техніці, частина якої наразі використовується проти них самих.
Так, наприкінці січня українські прикордонники за тиждень "затрофеїли" понад 10 безпілотників.
Також під час відбиття російського штурму під Тернами напочатку квітня бійці "Азову" здобули ворожий трофейний танк.
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