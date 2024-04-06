Розбили колону і затрофеїли танк."Азовці" показали відбиття російського штурму під Тернами

Воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України та 95-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили російську колону під час спроби ворога наступати під Тернами на Кремінському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 12 брСП " Азов ".

Захисники зазначили, що в результаті бойової роботи при відбитті штурму противника на цій ділянці фронту втрати військ РФ склали 11 одиниць техніки та понад 50 солдатів.

"Розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку", - розповіли "азовці".

Разом з воїнами 95-ї бригади ДШВ вони розбили колону військ РФ. Також бійці додали, що російські десантники та екіпажі бронетехніки рятувались втечею.

"Загалом протягом штурму знищено більше 50 окупантів. Пізніше, бійці "Азову" захопили і безпечно доставили в тил власних сил новий Т-72Б3М", - додали захисники.

Також "азовці" показали відео цього провального російського штурму під Тернами. Коли саме вій відбувся - не уточнюється, проте за даними моніторингових груп це могло бути 2-4 квітня.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські загарбники взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, окупантам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони України утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Раніше сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські війська мають певний тактичний успіх на Куп'янському та Лиманському напрямках. На інших ділянках фронту ситуація напружена, точаться важкі бої.

Також 6 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Січеславські десантники останніми днями відбили наймасованішу спробу Росії прорвати оборону на Авдіївському напрямку. Бої і надалі тривають, а ситуація залишається напруженою..