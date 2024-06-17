Украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху" и взяли экипаж в плен
Украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху". Кроме того, им удалось взять в плен российских танкистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОГУВ "Хортица" в Telegram.
Отмечается, что это первый случай захвата российского "танка-черепахи", который был добыт в районе Клищиевки на Краматорском направлении воинами 22-й отдельной механизированной бригады.
"Благодаря подразделению беспилотных систем был обнаружен вражеский танк в районе села Клищиевка. Применив БпАК, по танку были совершены сбросы. Пораженный танк и дезориентированный экипаж противника, пытаясь сбежать, потерял любую возможность найти верное направление для возвращения к своим позициям", в сообщении.
Отмечается, что благодаря артиллерии бригады танк был остановлен на одном из рубежей, и уже пехотинцы из механизированного батальона взяли в плен экипаж вместе с танком.
"Во время переговоров с экипажем механик-водитель спрятался внутри вместе с гранатой и пытался взорвать танк . Но наши пехотинцы нашли веские аргументы для убеждения, что лучше жить, чем умереть", - пояснили в сообщении.
Трофейная техника РФ
Следует заметить, что в ходе войны России против Украины нашим защитникам многократно удавалось "затрофеить" технику оккупантов. Из-за низкого уровня подготовки и одновременно мастерства украинских защитников, россияне за время полномасштабной войны несли значительный ущерб в технике, часть которой сейчас используется против них самих.
Так, в конце января украинские пограничники за неделю "затрофеили" более 10 беспилотников.
Также во время отражения российского штурма под Тернами в начале апреля бойцы "Азова" получили вражеский трофейный танк.
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