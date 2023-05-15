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Українські військові вночі знищили чотири російські "Шахеди" та "Орлан-10"

Ілюстративне фото: українські військові вночі знищили чотири російські "Шахеди" та "Орлан-10" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники сьогодні вночі знищили п'ять дронів російських окупантів - чотири "Шахеди" та "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

На північно-східному напрямку близько опівночі бійці знищили чотири ворожі ударні дрони "Shahed-136/131" та один розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про знищення двох "Шахедів".

Загалом з початку повномасштабної війни українські військові знищили понад 2,7 тисяч БПЛА оперативно-тактичного рівня росіян.

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